Legenda Interului face diferența între Chivu și predecesorul Simone Inzaghi

Fostul internațional italian Antonio Cassano (44 de ani) susține că Cristi Chivu exploatează mai bine calitatea evidentă a lotului lui Inter decât predecesorul Simone Inzaghi. Pentru Antonio Cassano, fost jucător, printre altele, la Inter, AC Milan și Real Mardrid, concluzia e doar una după victoria nerazzurrilor în fața revelației Como (2-0). ...

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