 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Legenda Interului face diferența între Chivu și predecesorul Simone Inzaghi

a Scris de aurelian botezatu
Legenda Interului face diferența între Chivu și predecesorul Simone Inzaghi
Aosom
Fostul internațional italian Antonio Cassano (44 de ani) susține că Cristi Chivu exploatează mai bine calitatea evidentă a lotului lui Inter decât predecesorul Simone Inzaghi. Pentru Antonio Cassano, fost jucător, printre altele, la Inter, AC Milan și Real Mardrid, concluzia e doar una după victoria nerazzurrilor în fața revelației Como (2-0). ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech