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Sport

Legendarul fotbalist cu peste 700 de meciuri la Real Madrid și-a început cariera de antrenor

t Scris de teodor serban
Legendarul fotbalist cu peste 700 de meciuri la Real Madrid și-a început cariera de antrenor
Aosom
Raul Gonzalez Blanco, cunoscut sub numele de Raul, a semnat luni contractul pentru a prelua conducerea clubului Real Oviedo până în 2028.

Sursa: Ziare

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