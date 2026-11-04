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Leipzig - City 2-3 / Slavia - Arsenal 0-2 / Dortmund - Betis 2-1 / Porto - Napoli 2-1, ACUM, pe DGS 1, 2, 3 și 4

d Scris de digi sport
Leipzig - City 2-3 / Slavia - Arsenal 0-2 / Dortmund - Betis 2-1 / Porto - Napoli 2-1, ACUM, pe DGS 1, 2, 3 și 4
Aosom
Leipzig - City 2-3 / Slavia - Arsenal 0-2 / Dortmund - Betis 2-1 / Porto - Napoli 2-1, ACUM, pe DGS 1, 2, 3 și 4

Sursa: Digisport

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