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Sport

Lens - Como, scor 1-9. Record în Liga Campionilor pentru echipa antrenată de Cesc Fabregas

a Scris de andrei itu
Lens - Como, scor 1-9. Record în Liga Campionilor pentru echipa antrenată de Cesc Fabregas
Aosom
Como, echipă debutantă în Liga Campionilor, a făcut spectacol în Franţa, pe terenul lui Lens şi a câştigat cu un scor uluitor.

Sursa: Dcnews

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