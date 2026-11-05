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Sport

Lens, învinsă cu 9-1 de Como în Liga Campionilor: „Singurul cuvânt care îmi vine în minte este «umilinţă»”

d Scris de diana pană
Lens, învinsă cu 9-1 de Como în Liga Campionilor: „Singurul cuvânt care îmi vine în minte este «umilinţă»”
Aosom
Antrenorul echipei Lens, Yannick Cahuzac, nu a putut decât să regrete „umilinţa” suferită miercuri pe stadionul Bollaert de către „Sang et Or”, care au fost complet zdrobiţi de Como (9-1), într-una dintre cele mai usturătoare înfrângeri din istoria L...

Sursa: Stiri Pe Surse

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