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Lewis Hamilton a trecut Formula 1 în plan secundar! Gest admirabil al pilotului de la Ferrari

n Scris de nicu savin
Lewis Hamilton a trecut Formula 1 în plan secundar! Gest admirabil al pilotului de la Ferrari
Aosom
Septuplul campion mondial de Formula 1 Lewis Hamilton a ajuns marţi la El Arishn în Egipt, pentru a vedea la faţa locului eforturile umanitare şi de ajutor dest

Sursa: Eurosport Romania

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