 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Lewis Hamilton este nemulțumit de lipsa discuțiilor cu Ferrari după incidentul cu Charles Leclerc din Marele Premiu al Mexicului

p Scris de petre apostol
Lewis Hamilton este nemulțumit de lipsa discuțiilor cu Ferrari după incidentul cu Charles Leclerc din Marele Premiu al Mexicului
Aosom
Pilotul britanic Lewis Hamilton a declarat joi că este în continuare nemulțumit de incidentul în care a fost implicat alături de coechipierul său Charles Leclerc în primul tur al Marelui Premiu de Formula 1 al Mexicului și că nu a avut încă nicio discuție cu reprezentanții Ferrari pe această temă.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech