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Sport

Lewis Hamilton, penalizare record: 65 de poziţii în Marele Premiu al Braziliei. Ce s-a întâmplat

c Scris de cristian mihală
Lewis Hamilton, penalizare record: 65 de poziţii în Marele Premiu al Braziliei. Ce s-a întâmplat
Aosom
FIA a confirmat că pilotul Ferrari, Lewis Hamilton, va executa o penalizare de 65 de locuri pe grila de start pentru Marele Premiu al Braziliei, de astăzi. Acea

Sursa: Eurosport Romania

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