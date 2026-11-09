Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus a obținut premiul I la etapa națională a Concursului de proiecte de voluntariat S.N.A.C., cu proiectul „ÎMPREUNĂ PENTRU UN VIITOR MAI BUN”, coordonat de profesoarele Ancuța Moroșan și Elena Marusac. Conducerea liceului a precizat că această distincție încununează un an de muncă, implicare, empatie și dăruire și reprezintă […] The post Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus a obținut locul I la etapa națională a Concursului de proiecte de voluntariat S.N.A.C first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗