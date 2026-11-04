Premiile de Excelență ale Argeșului 2026 continuă să pună în lumină personalitățile care contribuie decisiv la dezvoltarea economică și industrială a regiunii noastre. La categoria Economie / Afaceri, o nominalizare de referință este cea a domnului Silviu Badea, manager al Grupului Industrial Componente (GIC) Pitești, dar și vicepreședinte al Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Cu o […] The post Lider în industria auto și pilon al economiei județene: Silviu Badea, la Premiile de Excelență ale Argeșului 2026 first appeared on Ziarul Argeşul - ediţia online.

Sursa: Ziarul Argeşul - Ediţia Online Citește mai departe la sursa originală ↗