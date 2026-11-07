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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Lidera clasamentului WTA s-a retras de la Turneul Campioanelor. Motivul din spatele deciziei

i Scris de iosif pintilie
Lidera clasamentului WTA s-a retras de la Turneul Campioanelor. Motivul din spatele deciziei
Aosom
Liderul WTA Elena Rîbakina s-a retras sâmbătă de la Turneul Campioanelor 2026, de la Indian Wells, invocând motive medicale.

Sursa: Ziare

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