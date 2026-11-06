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Sport

Liderul, răpus. Dinamo a pierdut în fața echipei cu cea mai slabă formă din campionat

p Scris de paul bardașu
Liderul, răpus. Dinamo a pierdut în fața echipei cu cea mai slabă formă din campionat
Aosom
Dinamo a suferit o înfrângere neașteptată în etapa a 15-a a Superligii. Liderul campionatului a plecat fără niciun punct de la Mioveni, după ce FC Argeș s-a impus cu 2-1. „Câinii” au ratat astfel șansa de a încheia turul sezonului regulat cu un avantaj în fruntea clasamentului.

Sursa: Jurnalul Ro

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