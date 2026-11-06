Lilah Fear și Lewis Gibson au câștigat la limită programul scurt de la Grand Prix-ul Chinei

Lilah Fear și Lewis Gibson, campioni săptămâna trecută la Skate Canada, au câștigat la limită programul scurt de la Cup of China, a 3-a etapă a circuitului Grand Prix din acest sezon. Britanicii au primit 80.00 puncte pentru prestația de la dansul ritmic, devansându-i cu mai puțin de un punct pe georgienii Diana Davis / Gleb Smolkin (79,31). Pe 3 au fost cehii Taschlerova / Taschler (73.10).

Sursa: Eurosport Romania Citește mai departe la sursa originală ↗