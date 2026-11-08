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Sport

Lionel Messi a câștigat din nou „Gheata de Aur” în MLS

v Scris de valentin-marian burlacu
Lionel Messi a câștigat din nou „Gheata de Aur” în MLS
Aosom
Cu 26 de goluri înscrise până la finalul sezonului regulat, Lionel Messi (39 de ani) a devenit primul jucător al lui Inter Miami care termină pe primul loc în clasamentul golgheterilor din MLS, doi ani la rând. Formația din Florida va juca cu Columbus Crew în „optimile” Conferinței de Est.

Sursa: Adevarul

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