 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Lionel Messi a scris istorie în Statele Unite ale Americii! Performanță impresionantă la 39 de ani

d Scris de digi sport
Lionel Messi a scris istorie în Statele Unite ale Americii! Performanță impresionantă la 39 de ani
Aosom
Lionel Messi a scris istorie în Statele Unite ale Americii! Performanță impresionantă la 39 de ani

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech