Lista completă a câștigătorilor lunari „Cei mai buni” » Cine sunt „Jucătorul” și „Antrenorul” care au primit trofeul din partea Gazetei Sporturilor

Gazeta Sporturilor, cea mai respectată voce din presa sportivă românească, oferă lunar două trofee: „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii” # Dincolo de pasiuni și de preferințele subiective, este un semn de respect și de fair-play să îi aplaudăm pe cei mai buni. De altfel, așa se numește proiectul GSP: „Cei mai buni”. Algoritmul folosit pentru stabilirea câștigătorilor este unul foarte simplu. ...

Distribuie: Facebook Instagram