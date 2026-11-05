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Lista completă a câștigătorilor lunari „Cei mai buni” » Cine sunt „Jucătorul” și „Antrenorul” care au primit trofeul din partea Gazetei Sporturilor

g Scris de gsp.ro
Lista completă a câștigătorilor lunari „Cei mai buni” » Cine sunt „Jucătorul” și „Antrenorul” care au primit trofeul din partea Gazetei Sporturilor
Aosom
Gazeta Sporturilor, cea mai respectată voce din presa sportivă românească, oferă lunar două trofee: „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii” # Dincolo de pasiuni și de preferințele subiective, este un semn de respect și de fair-play să îi aplaudăm pe cei mai buni. De altfel, așa se numește proiectul GSP: „Cei mai buni”. Algoritmul folosit pentru stabilirea câștigătorilor este unul foarte simplu. ...

Sursa: Gsp

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