Liverpool a profitat de pasul greșit al lui Chelsea și a urcat pe locul 4 în Premier League!

Liverpool s-a impus în deplasare cu Crystal Palace, scor 3-1, în etapa a 10-a din Premier League, și a urcat pe locul 4 în clasament. „Cormoranii” au profitat de înfrângerea suferită de Chelsea pe terenul celor de la Sunderland, scor 0-1, și i-au depășit pe londonezi. Formația antrenată de Andoni Iraola a obținut a cincea victorie din acest sezon intern și a acumulat 18 puncte, cu două mai multe decât Chelsea. ...

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