Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost eliminate de la Asia Express înainte de finală. Mesajul transmis după plecare

Ultima cursă pentru ultima șansă a decis echipele care merg mai departe în competiția Asia Express. Gabi Torje și Alin Alexuc au fost primii care s-au salvat, urmați de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au pierdut cursa și au părăsit emisiunea înainte de marea finală.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗