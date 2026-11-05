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Sport

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost eliminate de la Asia Express înainte de finală. Mesajul transmis după plecare

d Scris de diana stamen
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost eliminate de la Asia Express înainte de finală. Mesajul transmis după plecare
Aosom
Ultima cursă pentru ultima șansă a decis echipele care merg mai departe în competiția Asia Express. Gabi Torje și Alin Alexuc au fost primii care s-au salvat, urmați de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au pierdut cursa și au părăsit emisiunea înainte de marea finală.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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