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Sport

Lotul României convocat de Gheorghe Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

i Scris de iulia horovei
Lotul României convocat de Gheorghe Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina
Aosom
Federația Română de Fotbal a anunțat lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru ultimele meciuri din grupa de Liga Națiunilor, din această lună.

Sursa: Dcnews

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