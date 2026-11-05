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Lotul României pentru Mondialul U17 a fost anunțat! Un jucător de la Real Madrid, printre tricolori

n Scris de nicu savin
Lotul României pentru Mondialul U17 a fost anunțat! Un jucător de la Real Madrid, printre tricolori
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România U17 se pregătește de Campionatul Mondial U17, care va avea loc în perioada 19 noiembrie - 13 decembrie în Qatar, la Doha. Selecționerul Mircea Diaconesc

Sursa: Eurosport Romania

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