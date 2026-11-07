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Sport

Lotul României U20 pentru meciurile din noiembrie » Câți jucători trimit Craiova, FCSB, Dinamo și Rapid

m Scris de mihai șovei
Lotul României U20 pentru meciurile din noiembrie » Câți jucători trimit Craiova, FCSB, Dinamo și Rapid
Aosom
Federația Română de Fotbal a anunțat sâmbătă lotul ales de selecționerul U20 Adrian Iencsi (51 de ani) pentru cele două meciuri ale României din această lună. „Tricolorii” U20 urmează să debuteze într-un nou sezon al competiției Elite League. Aceștia vor evolua Elveția (13 noiembrie) și Polonia (17 noiembrie). Lotul României U20 pentru meciurile din noiembrie Adrian Iencsi se bazează pe foarte mulți jucători din Superligă. ...

Sursa: Gsp

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