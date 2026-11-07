 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Lovitură de proporții la FCSB: Meriton Korenica a ajuns la spital!

d Scris de digi sport
Lovitură de proporții la FCSB: Meriton Korenica a ajuns la spital!
Aosom
Lovitură de proporții la FCSB: Meriton Korenica a ajuns la spital!

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech