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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Lovitură de teatru la WTA Finals: Elena Rybakina s-a retras! Anunțul kazahei + Cine îi va lua locul

b Scris de bianca dumitru
Lovitură de teatru la WTA Finals: Elena Rybakina s-a retras! Anunțul kazahei + Cine îi va lua locul
Aosom
Turneul Campioanelor din acest an se va desfășura în California, la Indian Wells, și va începe duminică seara. Cu câteva ore înainte de startul competiției, Ele

Sursa: Eurosport Romania

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