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Lovitură pentru tricolori! Valentin Mihăilă şi Nicolae Stanciu sunt indisponibili pentru meciurile României cu Polonia şi cu Bosnia-Herţegovina

b Scris de bogdan antonescu
Lovitură pentru tricolori! Valentin Mihăilă şi Nicolae Stanciu sunt indisponibili pentru meciurile României cu Polonia şi cu Bosnia-Herţegovina
Aosom
Fotbaliştii Valentin Mihăilă şi Nicolae Stanciu sunt indisponibili pentru meciurile României cu Polonia şi cu Bosnia-Herţegovina

Sursa: Stiri Pe Surse

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