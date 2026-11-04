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Sport

Lovitura pregătită pentru Chivu: Hakan Calhanoglu și-a găsit echipă!

d Scris de digi sport
Lovitura pregătită pentru Chivu: Hakan Calhanoglu și-a găsit echipă!
Aosom
Lovitura pregătită pentru Chivu: Hakan Calhanoglu și-a găsit echipă!

Sursa: Digisport

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