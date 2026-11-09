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Ludovic Orban se va întoarce în PNL pe „o funcție de reprezentare importantă”. Anunțul lui Ilie Bolojan

a Scris de alex tudor
Ludovic Orban se va întoarce în PNL pe „o funcție de reprezentare importantă”. Anunțul lui Ilie Bolojan
Aosom
PNL a decis duminică deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei. The post Ludovic Orban se va întoarce în PNL pe „o funcție de reprezentare importantă”. Anunțul lui Ilie Bolojan appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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