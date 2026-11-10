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Sport

Luis de la Fuente a făcut anunțul despre accidentarea lui Lamine Yamal

d Scris de digi sport
Luis de la Fuente a făcut anunțul despre accidentarea lui Lamine Yamal
Aosom
Luis de la Fuente a făcut anunțul despre accidentarea lui Lamine Yamal

Sursa: Digisport

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