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Sport

Luis Lauret, argint pentru România la CM de haltere! Cubanezul naturalizat, al 2-lea podium la rând

n Scris de nicu savin
Luis Lauret, argint pentru România la CM de haltere! Cubanezul naturalizat, al 2-lea podium la rând
Aosom
Sportivul de origine cubaneză Luis Manuel Lauret Rodriguez (cat. 110 kg) a câştigat, vineri, singura medalie a României la Campionatele Mondiale de haltere de l

Sursa: Eurosport Romania

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