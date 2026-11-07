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Sport

Luis Manuel Lauret Rodriguez a adus singura medalie României la CM de haltere

v Scris de valentin-marian burlacu
Luis Manuel Lauret Rodriguez a adus singura medalie României la CM de haltere
Aosom
Sportiv de origine cubaneză, Luis Manuel Lauret Rodriguez (cat. 110 kg) a câștigat singura medalie a României la Campionatul Mondial de haltere de la Ningbo (China). Acesta a cucerit „argintul” la stilul smuls.

Sursa: Adevarul

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