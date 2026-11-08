Mama lui Jesus de Miguel cere „răspunsuri” și „justiție”!

Atacantul Jesus de Miguel (30 de ani), decedat în urma unei coliziuni violente cu portarul Jesus Owono, în meciul Tenerife - Andorra, a fost înmormântat joi. La meciurile din toată Europa s-au ținut momente de reculegere, în această săptămână, în memoria lui Jesus de Miguel Alameda. Iar clubul său, Tenerife, s-a angajat să-i ajute fetița în vârstă de numai un an, pe nume Carla, până când va împlini 18 ani. ...

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