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Sport

Mama lui Jesus de Miguel cere „răspunsuri” și „justiție”!

a Scris de aurelian botezatu
Mama lui Jesus de Miguel cere „răspunsuri” și „justiție”!
Aosom
Atacantul Jesus de Miguel (30 de ani), decedat în urma unei coliziuni violente cu portarul Jesus Owono, în meciul Tenerife - Andorra, a fost înmormântat joi. La meciurile din toată Europa s-au ținut momente de reculegere, în această săptămână, în memoria lui Jesus de Miguel Alameda. Iar clubul său, Tenerife, s-a angajat să-i ajute fetița în vârstă de numai un an, pe nume Carla, până când va împlini 18 ani. ...

Sursa: Gsp

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