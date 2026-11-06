„Mama mă sună cu lacrimi în ochi: «De ce nu-l lasă pe Cătă în pace?»”. Fratele lui Cătălin Hîldan, mesaj tulburător după contrele dintre Cornel Dinu și Ionuț Chirilă

În ultimele zile, Cornel Dinu și Ionuț Chirilă au fost implicați într-un schimb tăios de replici, declanșat după ce fostul mare antrenor și fotbalist al „câinilor” a insinuat că Ionuț Chirilă ar purta responsabilitatea morții premature a lui Cătălin Hîldan: „A suferit din cauza medicației care i s-a dat atunci”, a afirmat Dinu, trimitere la perioada în care Chirilă îl antrena pe Hîldan la juniorii din Ștefan cel Mare. ...

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