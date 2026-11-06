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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

„Mama mă sună cu lacrimi în ochi: «De ce nu-l lasă pe Cătă în pace?»”. Fratele lui Cătălin Hîldan, mesaj tulburător după contrele dintre Cornel Dinu și Ionuț Chirilă

r Scris de remus dinu
„Mama mă sună cu lacrimi în ochi: «De ce nu-l lasă pe Cătă în pace?»”. Fratele lui Cătălin Hîldan, mesaj tulburător după contrele dintre Cornel Dinu și Ionuț Chirilă
Aosom
În ultimele zile, Cornel Dinu și Ionuț Chirilă au fost implicați într-un schimb tăios de replici, declanșat după ce fostul mare antrenor și fotbalist al „câinilor” a insinuat că Ionuț Chirilă ar purta responsabilitatea morții premature a lui Cătălin Hîldan: „A suferit din cauza medicației care i s-a dat atunci”, a afirmat Dinu, trimitere la perioada în care Chirilă îl antrena pe Hîldan la juniorii din Ștefan cel Mare. ...

Sursa: Gsp

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