 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Mamoudou Karamoko a hotărât să vorbească: ”Voi explica tot! Dacă va trebui să plec, voi pleca”

d Scris de digi sport
Mamoudou Karamoko a hotărât să vorbească: ”Voi explica tot! Dacă va trebui să plec, voi pleca”
Aosom
Mamoudou Karamoko a hotărât să vorbească: ”Voi explica tot! Dacă va trebui să plec, voi pleca”

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech