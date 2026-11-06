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Mana Ishikawa a intrat în istoria JO de Tineret! Recordul stabilit de înotătoarea japoneză

d Scris de dani morar
Mana Ishikawa a intrat în istoria JO de Tineret! Recordul stabilit de înotătoarea japoneză
Aosom
Ziua a cincea a întrecerilor de înot de la Jocurile Olimpice de Tineret a adus o performanță istorică. Japoneza Mana Ishikawa a devenit primul sportiv din istor

Sursa: Eurosport Romania

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