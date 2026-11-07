Manchester City, bătută a treia oară la rând în Premier League!

Manchester City a înregistrat astăzi al treilea eșec consecutiv în Premier League, 1-3 pe terenul lui Nottingham Forest. Preluată în această vară de Enzo Maresca, Manchester City a început senzațional campionatul, cu 7 victorii în primele 7 runde. Ultimele săptămâni au adus încă o cădere nescontată. ...

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