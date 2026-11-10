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Sport

Manchester United vrea să dea 9 milioane de euro pentru noul antrenor, selecționerul unei naționale cu pretenții

t Scris de teodor serban
Manchester United vrea să dea 9 milioane de euro pentru noul antrenor, selecționerul unei naționale cu pretenții
Aosom
Mauricio Pochettino ar fi favoritul pentru a deveni următorul antrenor al echipei Manchester United. Clubul englez ar avea în vedere despărțirea de Michael Carrick, în condițiile în care „Red Devils” ocupă locul 18 în Premier League după egalul înregistrat duminică împotriva formației Aston Villa (4-4).

Sursa: Ziare

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