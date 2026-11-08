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Sport

Manuel Neuer a devenit cel mai vârstnic fotbalist din istoria lui Bayern Munchen

v Scris de valentin-marian burlacu
Manuel Neuer a devenit cel mai vârstnic fotbalist din istoria lui Bayern Munchen
Aosom
Bayern Munchen a câștigat cu 2-1 meciul disputat pe terenul lui Mainz, în etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Germaniei. De la învingători s-a remarcat în mod deosebit Manuel Neuer, care a devenit cel mai „bătrân” fotbalist din istoria grupării bavareze.

Sursa: Adevarul

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