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Sport

Marc Cucurella consideră că Real Madrid este în prezent cea mai bună echipă din Europa

d Scris de diana pană
Marc Cucurella consideră că Real Madrid este în prezent cea mai bună echipă din Europa
Aosom
Chiar dacă „nu se uită prea mult la fotbal”, fundaşul stânga spaniol Marc Cucurella a declarat, într-un interviu acordat postului de radio Cope, că Real Madrid este în prezent cea mai bună echipă din Europa.

Sursa: Stiri Pe Surse

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