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Sport

Marc Marquez, tot mai aproape de titlul mondial! Cum s-a terminat cursa din Qatar

i Scris de iosif pintilie
Marc Marquez, tot mai aproape de titlul mondial! Cum s-a terminat cursa din Qatar
Aosom
Spaniolul Marc Marquez (Ducati) a câștigat sâmbătă cursa sprint din cadrul Marelui Premiu al Qatarului la MotoGP, pe circuitul de la Lusail, și va avea duminică prima șansă de a-și asigura al optulea titlu în categoria regină, relatează AFP.

Sursa: Ziare

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