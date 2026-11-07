 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Marc Marquez, victorie în cursa de sprint din MP al Qatarului. "Pecco" Bagnaia, accident teribil

c Scris de cristian mihală
Marc Marquez, victorie în cursa de sprint din MP al Qatarului. "Pecco" Bagnaia, accident teribil
Aosom
Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) a câştigat sâmbătă cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu al Qatarului la MotoGP, pe circuitul de la Lusail, şi va avea

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech