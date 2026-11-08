 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Marca a pus lupa pe Ionuț Radu » Ce scriu spaniolii, după acordul cu FRF

a Scris de adrian duţă
Marca a pus lupa pe Ionuț Radu » Ce scriu spaniolii, după acordul cu FRF
Aosom
Acordul dintre Ionuț Radu și FRF, în urma căruia portarul nu a fost convocat la națională pentru meciurile din noiembrie, a ajuns în Marca. Spaniolii scriu că problema medicală invocată de jucătorul lui Celta Vigo nu l-a împiedicat pe acesta să joace toate meciurile la echipa de club. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech