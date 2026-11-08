Marca a pus lupa pe Ionuț Radu » Ce scriu spaniolii, după acordul cu FRF

Acordul dintre Ionuț Radu și FRF, în urma căruia portarul nu a fost convocat la națională pentru meciurile din noiembrie, a ajuns în Marca. Spaniolii scriu că problema medicală invocată de jucătorul lui Celta Vigo nu l-a împiedicat pe acesta să joace toate meciurile la echipa de club. ...

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