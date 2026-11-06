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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Marcatorul din finala Ligii Campionilor a fost admis la Universitatea Harvard

a Scris de alexandru tomuțiu
Marcatorul din finala Ligii Campionilor a fost admis la Universitatea Harvard
Aosom
Divock Origi (31 de ani), fostul atacant al lui Liverpool, a decis să lase în urmă ghetele de fotbal și să se dedice studiului. La doar cinci luni de la retragerea din activitate, fostul internațional belgian a fost admis la prestigioasa Harvard University din Statele Unite. Fostul vârf de pe Anfield urmează cursurile renumitei Harvard Business School, fiind înscris în programul Crossover Into Business. ...

Sursa: Gsp

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