Marcatorul din finala Ligii Campionilor a fost admis la Universitatea Harvard

Divock Origi (31 de ani), fostul atacant al lui Liverpool, a decis să lase în urmă ghetele de fotbal și să se dedice studiului. La doar cinci luni de la retragerea din activitate, fostul internațional belgian a fost admis la prestigioasa Harvard University din Statele Unite. Fostul vârf de pe Anfield urmează cursurile renumitei Harvard Business School, fiind înscris în programul Crossover Into Business. ...

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