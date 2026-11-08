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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Maresca, descumpănit după 3 eșecuri consecutive în Premier: „Nu știu, o să analizez”

a Scris de aurelian botezatu
Maresca, descumpănit după 3 eșecuri consecutive în Premier: „Nu știu, o să analizez”
Aosom
Manchester City a suferit a treia înfrângere la rând în Premier League, 1-3 cu Nottingham Forest, și e la 6 puncte în clasament de liderul Arsenal. Jucătorii lui City acuză din plin situația clubului, amenințat cu retrogradarea după ce a fost găsit „vinovat” de încălcarea regulamentelor financiare ale Premier League în perioada 2009 - 2018. ...

Sursa: Gsp

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