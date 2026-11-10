MARIAN ȘERBĂNOIU, CAMPION MONDIAL! UN BUZOIAN A URCAT ROMÂNIA PE CEA MAI ÎNALTĂ TREAPTĂ A PODIUMULUI. PERFORMANȚA CARE MERITĂ SĂ DEVINĂ ȘTIRE NAȚIONALĂ!

Într-o țară în care scandalurile ajung rapid în prime-time, iar performanța adevărată este uneori trecută în plan secund, există oameni care duc numele României pe cele mai înalte trepte ale podiumului prin muncă, disciplină și sacrificii. Unul dintre ei este buzoianul Marian Șerbănoiu, devenit campion mondial la culturism! Sportivul din județul Buzău a obținut titlul […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗