 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

MARIAN ȘERBĂNOIU, CAMPION MONDIAL! UN BUZOIAN A URCAT ROMÂNIA PE CEA MAI ÎNALTĂ TREAPTĂ A PODIUMULUI. PERFORMANȚA CARE MERITĂ SĂ DEVINĂ ȘTIRE NAȚIONALĂ!

i Scris de iulian gavriluta
MARIAN ȘERBĂNOIU, CAMPION MONDIAL! UN BUZOIAN A URCAT ROMÂNIA PE CEA MAI ÎNALTĂ TREAPTĂ A PODIUMULUI. PERFORMANȚA CARE MERITĂ SĂ DEVINĂ ȘTIRE NAȚIONALĂ!
Aosom
Într-o țară în care scandalurile ajung rapid în prime-time, iar performanța adevărată este uneori trecută în plan secund, există oameni care duc numele României pe cele mai înalte trepte ale podiumului prin muncă, disciplină și sacrificii. Unul dintre ei este buzoianul Marian Șerbănoiu, devenit campion mondial la culturism! Sportivul din județul Buzău a obținut titlul […]

Sursa: News Buzau

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech