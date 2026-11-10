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Sport

Mariana Lopes a semnat cu Gloria Bistrița la o zi după despărțirea de Rapid București

d Scris de diana pană
Mariana Lopes a semnat cu Gloria Bistrița la o zi după despărțirea de Rapid București
Aosom
La doar 24 de ore de la despărţirea de Rapid Bucureşti, handbalista portugheză Mariana Lopes a semnat cu campioana Gloria Bistriţa

Sursa: Stiri Pe Surse

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