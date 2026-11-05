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Marius Baciu îl învață pe Reghecampf unde a greșit: „Nici cu Rapid n-au jucat excepțional. Cu mine au fost reprize mai bune”

d Scris de daniel grigore
Marius Baciu îl învață pe Reghecampf unde a greșit: „Nici cu Rapid n-au jucat excepțional. Cu mine au fost reprize mai bune”
Aosom
Marius Baciu (51 de ani), predecesorul lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB-ului, a analizat cele întâmplate de curând în tabăra roș-albastră, apelând la mai multe paralele cu perioada în care s-a aflat el la cârmă. Marius Baciu n-a avut viață lungă la cârma FCSB-ului. Angajat în luna mai, a început ideal, calificând echipa în preliminariile Conference League, dar în acest start de sezon a eșuat lamentabil, câștigând doar 4 meciuri dintre primele 13 ale stagiunii. ...

Sursa: Gsp

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