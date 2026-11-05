Marius Corbu, remarcat în Italia după victoria antologică pe terenul lui AC Milan

Titular pentru Ferencvaros în victoria istorică reușită pe „San Siro”, 2-0 cu AC Milan în cadrul etapei a patra din Europa League, Marius Corbu (24 de ani) a avut o prestație solidă la mijlocul terenului, fiind remarcat în presa din Italia. Oaspeții s-au impus grație „dublei” reușite de Lenny Joseph, însă au avut emoții pe final, evoluând în inferioritate numerică din minutul 77, după eliminarea lui Dele. ...

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