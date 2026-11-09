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Sport

Marius Croitoru a vorbit despre postul lui la FC Botoșani: „Este vina mea, nu a lor!”

m Scris de maria olteanu
Marius Croitoru a vorbit despre postul lui la FC Botoșani: „Este vina mea, nu a lor!”
Aosom
Marius Croitoru (46 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a tras primele concluzii după ce echipa lui a reușit să scoată dramatic un punct din duelul de pe teren propriu, cu Oțelul Galați, scor 1-1, în ultima etapă a turului sezonului regulat. FC Botoșani s-a chinuit până în final în ultimul meci al rundei cu numărul 15, dar Roland Idowu a restabilit egalitatea în ultimul minut al confruntării din Moldova. ...

Sursa: Gsp

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