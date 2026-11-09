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Marius Șumudică, după ce a citit mesajul fiicei sale: ”Mi-au dat lacrimile! Mă simt vinovat”

d Scris de digi sport
Marius Șumudică, după ce a citit mesajul fiicei sale: ”Mi-au dat lacrimile! Mă simt vinovat”
Aosom
Marius Șumudică, după ce a citit mesajul fiicei sale: ”Mi-au dat lacrimile! Mă simt vinovat”

Sursa: Digisport

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