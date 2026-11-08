Marius Șumudică este „sperietoare” pentru olteni! Detalii care anunță un duel exploziv în CFR - Craiova

CFR Cluj - Universitatea Craiova propune azi, duminică, o confruntare echilibrată din toate punctele de vedere, o demonstrează cifrele. Vă prezentăm detaliile! CFR Cluj - Universitatea Craiova a fost ani la rând fie un duel de titlu, fie o confruntare imprevizibilă pentru podium în play-off. Diseară, de la ora 19:00, cele două echipe au ținte diferite: "feroviarii" aleargă după play-off, oltenii după locul 1. ...

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