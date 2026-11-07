Marius Șumudică regretă cea mai mare greșeală a carierei: „Am fost un idiot!”

Marius Șumudică a dezvăluit că a refuzat o ofertă fabuloasă din China, de peste un milion de euro pe an, decizie pe care o consideră acum cea mai mare greșeală din cariera de antrenor. Tehnicianul a povestit că oficialii clubului Yunnan Yukun au insistat timp de două luni pentru a-l convinge să accepte propunerea, însă a ales să spună „nu”.

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